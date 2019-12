Vanessa Incontrada lavora nella bancarella di famiglia: “Non sono la classica vip, aiuto mio padre ai mercati”

Le donne dello spettacolo sono tutte dive? Non proprio, o almeno non tutte, Vanessa Incontrada ad esempio non è una di loro. Per queste feste la presentatrice è andata in Spagna a trovare i parenti ed ha dato una mano a suo padre, lavorando nella bancarella di famiglia.

La stessa Incontrada in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana ha raccontato di come aiuta il padre facendo qualche mercato.

“Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano. Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi”.

Brava, bella e anche con i piedi per terra, complimenti a Vanessa.

Vanessa Incontrada nella bancarella del padre a Barcellona: il video.

Il bellissimo monologo di Vanessa Incontrada sulla perfezione.