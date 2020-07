Varese, primario insulta paziente gay mentre lo opera: “Pensa te se devo operare sti fr*ci”

Sempre per la rubrica “l’Italia è un paese che non discrimina i gay“, il TG3 oggi ha portato alla luce un episodio di omofobia davvero grave. Sembra che un primario dell’azienda sanitaria Sette laghi di Varese abbia insultato un paziente gay mente era sedato. L’uomo avrebbe detto: “Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi ‘fr*ci'”.

Le parole di questo omofobo avrebbero scatenato – giustamente – l’indignazione di un collega medico, che avrebbe detto: “Io sono ‘fr*cio’, ma quindi lei ha qualche problema con i ‘fr*ci’?”. A quel punto pare che il primario abbia chiesto al collega “f*cio” ad andarsene dalla sala operatoria. Fortunatamente la cosa non è passata inosservata e sembra che in queste ore l’uomo sia stato sospeso dall’ospedale dove lavorava e che l’Ordine dei Medici di Varese abbia aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Sul caso è intervenuto anche Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese.

“Vogliamo ringraziare chi ha effettuato l’esposto e non è rimasto indifferente davanti all’ennesimo intollerabile atto di omofobia. Al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà. Proprio in questi giorni è stata depositata una legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale che ha lo scopo di porre un argine ai sempre più crescenti atti di omofobia nel nostro Paese, che spesso rimangono sommersi e non vengono denunciati. Oltre alle sanzioni sarebbe utile anche avviare un percorso formativo e per questo ci rendiamo disponibili a collaborare con l’azienda ospedaliera per percorsi di educazione alle diversità, affinché a nessun altro paziente possa capitare nuovamente una disavventura simile. Nel frattempo, rimaniamo piacevolmente stupiti dal senso civico delle persone che hanno assistito all’episodio e non hanno esitato a effettuare l’esposto”.

Matteino, com’è che dicevi? Che in Italia i gay non subiscono discriminazioni?

“Non è giusto perdere tempo per curare questi fr*ci” Provincia di Varese Primario sospeso per omofobia! Denuciato dai suoi colleghi! #omofobia#LGBT #gay#Varese

#LGBThttps://sanand.altervista.org/varese-sospeso-primario-non-e-giusto-perdere-tempo-per-curare-questi-frci/ — Andrea Sanna (@AndrewJohnReed) July 7, 2020