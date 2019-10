Su Instagram capita di voler vedere storie o foto di qualcuno che non vogliamo seguire ma che ha il profilo privato. La domanda a quel punto sorge spontanea: come si fa a vedere foto private Instagram? Esiste un modo e a svelarlo è stato Buzzfeed. Come vedere le storie anche dopo la scadenza? Vediamo insieme il sistema molto semplice, considerato che è sufficiente disporre della versione desktop di Instagram. Come si fa? So utilizza Ispeziona elementi. Vediamo anche le dichiarazioni di un portavoce di Facebook in merito alla questione.

Vedere foto private Instagram: come fare a condividerle

La domanda che almeno una volta tutti ci siamo fatti trova risposta: ci ha pensato Buzzfeed. Esiste una tecnica per vedere foto private Instagram e anche per condividerle. Serve essere esperti? Assolutamente no. Basta semplicemente avere accesso alla versione desktop dell’app e utilizzare la funzione Ispeziona elementi. Partiamo proprio da qui.

Con questa tecnica è possibile vedere e condividere contenuti che, teoricamente, dovrebbero rimanere privati e riservati. Basta avere accesso da un web browser qualsiasi alla versione desktop di Instagram e, individuata l’immagine in questione, attivare la funzione Ispeziona. Una volta aperto il pannello è sufficiente cliccare sul menù Network e dopo sulla sottocategoria Img. A quel punto saranno visualizzate tutte le immagini presenti sul link ispezionato. Seguendo questa semplice regola non è difficile, quindi, arrivare anche a copiare e incollare l’URL di contenuti privati anche con chi non ha un account Instagram o con chi non segue il profilo privato.

Vedere storie scadute Instagram: il metodo funziona anche con quelle

Questo metodo può essere utilizzato anche per vedere le storie di Instagram una volta passate le 24 ore, una volta che sono scomparse. Se qualcuno salva il link in precedenza da desktop sarà possibile accedere al contenuto anche passate le canoniche 24 ore. Secondo BuzzFeed, che ha fatto diverse prove, è possibile accedere al contenuto salvando il link anche qualora il proprietario decidesse di cancellare la storia. Come è possibile? Ogni post condiviso viene conservato anche nella cache di Facebook.

Et voilà!

Cosa ne pensa Facebook?

Un portavoce di Facebook ha fatto sapere, in merito alla questione, che questo metodo non è diverso dal fare lo screenshot alle foto di qualcuno e condividerle con qualcun altro: non esiste comunque una concreta possibilità di accedere al profilo privato. Non si tratterebbe per Facebook, quindi, di un reale problema di privacy ma BuzzFeed ha fatto notare che un conto è uno screenshot, un conto è rendere un contenuto accessibile tramite link anche quando la storia non è più visibile. Va inoltre notato che se qualcuno ha il profilo privato può vedere le visualizzazioni dei propri seguaci, non quelle degli altri: il proprietario dell’account non ha quindi modo di capire se il contenuto è stato visualizzato da altri né quante volte è successo o se è stato condiviso e questa, di fatti, è una violazione della privacy di chiunque voglia tenere privati i contenuti condivisi sui social.