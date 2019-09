Veline, Irene: “Io e Ludovica fingevamo di essere amiche, tutta finzione…”

E chi l’ha detto che le Veline devono andare d’accordo a tutti i costi? La mora Ludovica Frasca e la bionda Irene Cioni sono state le vallette di Striscia la Notizia dal 14 ottobre 2013 al 10 giugno 2017. Davanti le telecamere erano tutte baci e abbracci, ma dietro le quinte…



A spifferare tutto è stata proprio Irene Cioni in una recente intervista concessa a Di Più. La velina bionda ha confessato di non essere mai stata un’amica della collega e di non aver ricevuto nemmeno i suoi auguri per la gravidanza.

“Ora posso dirlo chiaro: non siamo mai state amiche io e lei. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare. Non ci siamo proprio mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione. Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi”.