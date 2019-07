Ecco perché i vip con il profilo verificato su Instagram vi guardano le Storie

Molti utenti di Instagram si sono accorti un aumento di profili verificati che guardano le loro storie e su Twitter molti si sono chiesti come mai.

Ma come mai ci sono tutte queste persone che guardano le storie la maggior parte vip?

Mi sono appena resa conto che Marco Maddaloni ha visualizzato forse sarà una cosa automatica prima erano i russi ora non più. pic.twitter.com/udJJlTx2Ok — Colpa della musica || tizia scorbutica 👀 (@ridicomeriditu) July 20, 2019

Cosa spinge delle celebrità o degli influencer a guardare le storie di perfetti sconosciuti che non ambiscono all’aumento dei followers ma usano Instagram solo per condividere con i propri amici e parenti attimi di vita quotidiana?

A rispondere è stato il portale Influencer Busters che ha spiegato dettagliatamente come mai vip o aspiranti tali seguono le storie di noi comuni mortali: in realtà non lo fanno loro, ma sono dei semplici BOT.

“Se un profilo verificato vi guarda una storia provoca in voi la curiosità di scoprire chi è, una volta cliccato il loro nome questo account riceverà un incremento di:

– visite al profilo

– visualizzazioni alle storie

– numero follower

– like

Anche se il ritorno è poco dovete pensare che questi account guardano le storie di centinaia / migliaia di persone al giorno, giocano quindi sui grandi numeri. Dovreste preoccuparvi? No, le vostre storie sono visualizzate da dei computer quindi è come se nessuno le visualizzasse.

Come potete proteggervi? Mettendo il profilo privato o permettendo solo agli Amici Stretti di vedere le vostre storie”.

E anche voi avete notato dei vip che vi guardano le storie su Instagram? Se sì, chi sono?

Ovviamente non tutti i vip che vi guardano le storie usano i BOT: molti magari lo fanno perché sono realmente interessati a voi o a quello che postate, dopotutto pure loro usano anche Instagram per ‘cazzeggio’ proprio come tutti noi.