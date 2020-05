Verissimo risponde piccato a Pamela Prati e cancella la sua intervista, ma le sue due ex manager invece..

E’ passato un anno da quando nelle reti Mediaset andava in onda quello che è passato agli annali come il Prati Gate, uno show trash e surreale che ricorderemo anche ai nostri nipoti.

Inutile dirlo, ma Mark Caltagirone mi manca.

Per questo motivo Verissimo – attualmente in replica a causa CoronaVirus – aveva annunciato la messa in onda dell’intervista storica a Pamela Prati (“buona primavera” / “vuoi vedere le mie ossa?” ecc), facendo molto arrabbiare la showgirl, che su Instagram aveva sbottato “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!“.

A 24 ore da questo sfogo, il profilo ufficiale di Verissimo ha risposto piccato cancellando la replica sul Prati Gate.

“Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo“.

E se Pamela Prati si è arrabbiata, le sue due ex manager no, tant’è che saranno entrambe ospiti di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso per celebrare proprio il primo compleanno del Prati Gate.

Chissà se le tre si riuniranno per il decennale come le Spice Girls.