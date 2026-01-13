Francesca Tocca senza freni, ecco cos’ha fatto davvero Raimondo Todaro | Non poteva più tacere

Lo scorso settembre, gli spettatori di Verissimo avevano assistito alla versione di Raimondo Todaro sulla fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. Il ballerino aveva spiegato a Silvia Toffanin che la relazione era giunta al capolinea perché non vedeva più Francesca felice tra le mura domestiche e sentiva che il rapporto non stava più apportando benessere a entrambi. Una narrazione che, sebbene apparentemente pacata e lineare, aveva lasciato intuire ferite profonde e questioni irrisolte.

A distanza di mesi, è stata proprio Francesca Tocca a tornare nello stesso salotto televisivo per offrire la sua prospettiva, finora rimasta celata. Senza addentrarsi in dettagli troppo espliciti, la ballerina ha chiarito che la fiducia, pilastro fondamentale di ogni relazione, era stata spezzata più volte. Questa ripetuta rottura della fiducia avrebbe inciso in maniera irreversibile sulla loro storia, portando a una frattura insanabile. Nel suo racconto, Tocca ha fatto riferimento anche alla breve relazione con Valentin Alexandru, conosciuto ad Amici, descrivendola non come una causa, ma come una conseguenza di delusioni e situazioni pregresse che non erano mai state raccontate fino in fondo.

Le ferite profonde e i segreti svelati

La ballerina non si è tirata indietro quando ha toccato l’argomento del tradimento, pur scegliendo di mantenere un certo riserbo. “Se mi ha tradita? Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta,” ha dichiarato Tocca, aggiungendo poi: “Io anche avrò mancato di rispetto quando ci siamo lasciati, quando mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo. Però anche lì io sono stata portata a fare quello che ho fatto: c’erano tante cose dietro che non ho raccontato e mai racconterò. Il privato è giusto che rimanga tra di noi.” Questo passaggio rivela un contesto di reciproche ferite e scelte dettate da situazioni complesse.

Nonostante la fine della storia con Alexandru, tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro c’è stato un tentativo di riconciliazione, un fugace ritorno di fiamma che sembrava poter riannodare i fili di un rapporto così importante. Tuttavia, anche questo tentativo è naufragato rapidamente. Tocca ha rivelato di aver scoperto nuovi comportamenti ed errori del marito che l’hanno profondamente ferita, rendendo di fatto impossibile ricostruire quel ponte di fiducia ormai crollato. “Non sarei mai voluta arrivare a questo punto. In passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta. Lo faccio perché è giusto che mi rispettino. Noi ci siamo lasciati, ma l’amore non era finito da parte mia. Però ho scoperto delle cose,” ha ribadito con amarezza, sottolineando il peso delle sue scoperte.

La smentita su Todaro e la ricerca della serenità

Uno dei passaggi più eclatanti dell’intervista di Francesca Tocca è stato quello in cui ha smontato una delle dichiarazioni più discusse di Raimondo Todaro. A settembre, quest’ultimo aveva affermato di essere single, ma la verità, secondo Tocca, era ben diversa. “Lui quando è venuto qui ha detto che era single, in verità era fidanzato. Nella sua vita c’era una persona. Stava con una ragazza catanese, che ha presentato anche ai suoi genitori,” ha rivelato la ballerina, lasciando il pubblico di Verissimo sbigottito.

Nella parte conclusiva dell’intervista, Tocca ha voluto fare chiarezza anche su alcune voci di gossip circolate negli ultimi mesi, in particolare quella che la vedeva legata sentimentalmente al rapper Baby Gang. La ballerina ha categoricamente smentito ogni coinvolgimento sentimentale, precisando che tra loro c’è stato unicamente un rapporto di natura professionale. Ha poi descritto l’attuale clima con Todaro, fatto di contatti ridotti allo stretto necessario per il bene della figlia, evitando ogni superflua interazione. “Ci parliamo solo per nostra figlia. La rabbia non c’è più, il sentimento però sta andando via. Leggendo i gossip sembrava fossi io ad aver avuto relazioni parallele. Io con Baby Gang? No, mai. Tra noi solo lavoro. Non voglio nessuno, sto trovando la mia serenità da sola,” ha concluso, rivendicando la propria pace interiore e la sua versione dei fatti. La separazione, a suo dire, è ora definitiva, e la serenità conquistata non è disposta a perderla.