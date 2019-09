Verissimo con Silvia Toffanin, svelati gli ospiti della prima puntata

Questa settimana sono tornati tutti i programmi trash che più amiamo e questo week end sarà la volta di Verissimo, Domenica In e Live Non è la d’Urso (Domenica Live tornerà il 22 settembre).

Se Domenica In avrà come ospite di punta Romina Power e la d’Urso ospiterà Pamela Perricciolo, da Silvia Toffanin siederanno Giulia De Lellis e Ilary Blasi: la prima (che ad onor del vero il giorno dopo andrà anche da Mara Venier) promuoverà il libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma Io Stavo Meglio Senza, mentre la seconda parlerà di EuroGames, il nuovo show che ricorda lo storico Giochi Senza Frontiere, che condurrà con Alvin.

A condurre Verissimo sarà – nuovamente – Silvia Toffanin, che quest’anno ha rifiutato ben tre conduzioni in prime time: EuroGames (andata per l’appunto alla già citata Blasi), Grande Fratello Vip (che sarà condotto da Alfonso Signorini) e Temptation Island Vip (che ha debuttato ieri sera con Alessia Marcuzzi).

“Mi lusinga he abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”.