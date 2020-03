Veronica Peparini commenta quello che è successo ad Amici tra Maria, Javier e Valentin

Dopo il fratello Giuliano e la collega Alessandra Celentano, anche Veronica Peparini ha deciso di commentare la difficile puntata di Amici andata in onda venerdì scorso. La maestra di danza ha preso le parti di Maria De Filippi e del programma e rivolgendosi ai ragazzi che hanno minacciato di abbandonare lo show ha detto che devono portare rispetto a chi gli permette di esibirsi davanti al pubblico.

“Un mio pensiero,Vorrei dire agli Allievi presenti, passati e futuri che questo è un programma tosto che va’ guadagnato con l arte si , ma prima di tutto con il rispetto di chi ci permette di esprimerci difronte a tanta gente, creando tante possibilità. In tanti vorrebbero questo da qualsiasi parte del mondo.. detto ciò c è chi se ne è reso conto negli anni e chi ad oggi non riesce a farlo! – ha continuato Veronica Peparini – Chiedo scusa se non risuscita a spiegare prima questo mio pensiero ma non sempre, non tutti abbiamo il dono del concetto veloce e chiaro quindi grazie a chi c è’ sempre vicino pronto ad aiutarci.. Grazie”