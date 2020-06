Veronica Peparini e Andreas Muller si amano nonostante 25 anni di differenza: lei rompe il silenzio

Veronica Peparini è una coreografa di 49 anni (classe 1971), mentre Andreas Muller è un ballerino di 24 anni (classe 1996) e – nonostante i 25 anni d’età di differenza – i due si amano e stanno benissimo insieme.

Intervistata da Novella 2000, Veronica Peparini ha rotto il silenzio ed ha parlato a cuore aperto della sua relazione con Andreas Muller.

“Le critiche? Perché donna e perché più grande. Era normale. Ma sono andata oltre. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”.