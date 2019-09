Veronica Satti sbugiarda Taylor, Erica e Giorgia (e ci va giù pesante)

Il lesbo dramma visto a Live Non è la d’Urso fra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo non è affatto piaciuto a Veronica Satti.

L’ex gieffina e figlia di Bobby Solo, da sempre apertamente bisessuale, ha infatti etichettato come “baracconata” questo triangolo amoroso che di ‘lesbo dramma’ non avrebbe niente.

“Di questo triangolo penso che sia una baracconata, quello non è un lesbo dramma ed io di lesbo drammi me ne intendo. Queste tre non se la sono mai leccata, ma secondo me non se la sono neanche mai vista. Detto questo mi auguro che sia vero, ma se fosse finto speculare sulla comunità LGBT è tremendo. […] Hanno pure tirato in ballo l’omofobia. Mi auguro che sia tutto vero, altrimenti sarebbe schifoso per la comunità LGBT e per le persone che hanno sofferto”.