Vevo compie 10 anni, Baby K regina delle classifiche – eccole tutte

Vevo oggi compie 10 anni e per l’occasione ha stilato due classifiche: la prima dei 10 artisti più cliccati nel nostro paese, mentre la seconda dei 10 video più visualizzati nel nostro paese.

Regina indiscussa di queste due classifiche è Baby K che non solo è l’artista più “cliccata”, ma ha anche ben tre video nella classifica di quelli più visti: Roma Bangkok con Giusy Ferreri, Da Zero A Cento ed anche Voglio Ballare Con Te in collaborazione con Andrés Dvicio.

Al di là di lei il video più visto di sempre è quello di Despacito di Luis Fonsi, vero tormentone di qualche estate fa.