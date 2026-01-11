My Name Is Luca, una storia che fa rumore | Il ricordo si trasforma in aiuto

La serata, in programma il 19 gennaio alle 20.00, animerà il prestigioso Teatro Regio. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, presieduta da Massimo Mauro, e gode del patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. La città rende omaggio a Gianluca Vialli attraverso un mosaico di musica, parole e testimonianze dirette, creando un momento di condivisione autentica e sentita.

L’iniziativa ha un obiettivo tanto nobile quanto concreto: sostenere attivamente la ricerca e la cura del cancro al pancreas. Tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno destinati a finanziare le fondamentali attività dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, un centro di eccellenza nel campo dell’oncologia. La Fondazione, istituita nel lontano 2003 da Gianluca Vialli e Massimo Mauro, prosegue così un impegno ultradecennale a favore della ricerca contro la SLA e i tumori. Un impegno rafforzato nel 2024 grazie alla donazione di una tecnologia avanzata per l’endoscopia al Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. In questo modo, la memoria di Vialli si trasforma in azione tangibile e responsabile, un lascito che continua a produrre frutti vitali per la collettività.

Sul palco, tra leggende e nuove voci

La serata al Teatro Regio vedrà un susseguirsi di presenze illustri, amici e compagni di vita e di campo di Gianluca Vialli. Tra i nomi di spicco figurano Gigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, l’ex capitano degli azzurri campioni d’Europa, e Roberto Mancini, legatissimo a Vialli da un rapporto di profonda stima e amicizia, sia in campo che nella vita privata. Questi protagonisti offriranno racconti personali e momenti di grande intensità emotiva, rievocando la figura del campione.

Non mancheranno Fabrizio Ravanelli e Angelo Peruzzi, pronti a far rivivere l’epopea della storica Champions League del 1996, conquistata con la maglia della Juventus. L’aspetto musicale e narrativo arricchirà ulteriormente l’evento. La pianista Gloria Campaner utilizzerà il suo strumento per narrare emozioni universali, cadute e rinascite che accomunano atleti e artisti. Alessandro Cattelan tornerà a riflettere sull’incontro con Vialli avvenuto nel contesto del progetto Netflix “Una semplice domanda”, mentre Piero Chiambretti porterà la sua inconfondibile ironia e la passione granata. Matteo Bussola presenterà un monologo inedito, e Walter Veltroni esplorerà i legami tra calcio e cultura popolare, accostando Gianluca Vialli a Pasolini. Pietro Sermonti condividerà il suo ricordo personale della finale di Champions del ’96, Pietro Brunello interpreterà brani di Bob Dylan, e la violinista Scarlet Rivera impreziosirà il racconto sonoro. La conduzione, sensibile e ritmica, sarà affidata a Linus.

Torino e il lascito di un campione senza tempo

Torino ha rappresentato una tappa cruciale e indimenticabile nella carriera sportiva di Gianluca Vialli, un periodo che molti hanno definito una sua “seconda giovinezza” e culminato con la conquista dell’ultima Champions League della Juventus. Oggi, la città restituisce idealmente quell’abbraccio, organizzando una serata che non è solo un tributo, ma un vero e proprio crocevia dove il ricordo si fonde con la partecipazione e la visione del futuro. È un’occasione per la comunità torinese di riaffermare il suo legame con una figura che ha lasciato un segno indelebile.

I biglietti per l’evento, facilmente acquistabili tramite il circuito Vivaticket, offrono a chiunque la possibilità di prendere parte a questa serata unica. Partecipare significa contribuire attivamente a trasformare l’emozione in un concreto impegno per il domani. Ricordare Gianluca Vialli, infatti, trascende la semplice commemorazione; significa continuare a credere fermamente nella forza della ricerca scientifica, nel valore della comunità che si unisce per una causa comune e nella potenza dello sport come veicolo di messaggi positivi e di speranza. Un lascito che continua a vivere e ispirare.