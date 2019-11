I 10 video musicali più visualizzati del 2019 (qualcuno salvi il pop)

Gli album del secolo, gli artisti del millennio, i singoli migliori di sempre, all’appello mancavano solo i video musicali e a fare questa classifica c’ha pensato ET Canada, che ha pubblicato la lista delle 10 clip più visualizzate su You Tube nel 2019. Dominano i cantanti latini (la top 5 è tutta loro), di pop c’è davvero poco e l’unica puttanpop in questa classifica è Ariana Grande. Se non fosse per questa adorabile squinzia il puttanpop potrebbe essere dichiarato ufficialmente morto.

I 10 video musicali più visti dell’anno: la classifica completa.

1. Daddy Yankee & Snow – “Con Calma” (1.570.000 visualizzazioni)

2. Rosalia, J Balvin – “Con Altura” ft. El Guincho (1.100.000 visualizzazioni)

3. Anuel AA, Karol G – “Secreto” (890.4 milioni)

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – “China” (852.0 milioni)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny – “No Me Conoce (Remix)” (790.2 milioni)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello – “Señorita” (775.6 milioni)

7. BLACKPINK – “’Kill This Love’ M/V” (654.5 milioni)

8. Billie Eilish – “bad guy” (637.4 milioni)

9. Ariana Grande – “7 rings” (624.9 milioni)

10. Maluma – “HP” (616.1 milioni)