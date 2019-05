Vincitore di Amici si presenta ad All Together Now ma viene attaccato: “Basta provare a fare il cantante”

Ieri sera Dennis Fantina si è presentato davanti al muro di All Together Now. Con All Night Long il primo vincitore di Amici ha fatto alzare e ballare ben 91 giudici su 100. Tra i pochi a rimanere seduti c’era Genise, discografico e vocal coach, che ha criticato Dennis, suggerendogli anche di accantonare la carriera di cantante e optare per quella di insegnante.

“Ci vuole coraggio a venire qui e raccontare la propria storia. Io mi ricordo di lui, ero piccolo a votavo per lui. Diciamo che ha già avuto le sue occasioni. Credo che la sua possibilità l’ha avuto, è vero che i treni passano e che questo potrebbe essere un altro treno. Credo però che sia giusto che chi fa questo mestiere non deve solo studiare o prepararsi, ma metterci cuore. Sulla base di questo un può trovare tante alternative. ti faccio il mio esempio. Io ho sognato di partecipare a vari festival, da Sanremo e ad altri programmi. Per vicissitudini personali non ho potuto fare questo lavoro e ho deciso di fare un altro mestiere, cioè lavorare nelle retrovie. Penso che la musica possa offrire tanto lavoro ancora. Mi incavolo sul fattore che… lui fa il cantante ma può fare altro, insegnare la sua esperienza ad esempio, fare l’insegnante.”

Il cantante ha spiegato che vuole fare il cantante e che non ha studiato per insegnare.

“Puoi insegnare canto se hai studiato per farlo, io non l’ho fatto e non mi sento capace. Io voglio cantare”.

Genise però non si è lasciato convincere.

“Allora studia per farlo, studia. Il diritto allo studio è per tutta la vita”.

Per rimettersi in gioco dopo anni, come ha fatto Dennis Fantina, servono coraggio, bravura ed umiltà. Qualità rare al giorno d’oggi #AllTogetherNow — marco ligabue (@marcoligabue) 30 maggio 2019

Dennis Fantina…posso dire io c’ero quando Amici era ancora Saranno Famosi! #AllTogetherNow pic.twitter.com/gH99ZURtqI — 🌻…𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮𝓼𝓬𝓪…🌻 (@ImSherlocked92) 30 maggio 2019

Come mi sento dopo aver rivisto Dennis Fantina ed essermi resa conto che sono passati 18 anni dalla sua vittoria a Saranno Famosi.#AllTogetherNow pic.twitter.com/XaPI1iI5qG — Imma 🌸💙 (@espimma) 30 maggio 2019

