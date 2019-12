Vincitore di RuPaul’s Drag Race si è sposato con il proprio compagno

Lo scorso mese si è conclusa la prima edizione di RuPaul’s Drag Race Uk che ha visto vincere The Vivienne davanti a Divina De Campo e Baga Chipz.

Ieri The Vivienne ha coronato un altro suo sogno sposando il compagno David.

Alla cerimonia era presente anche Chad Michaels (in drag!) vincitrice della prima edizione All Stars di RuPaul.

Tanti auguri ai novelli sposini.

Ecco tutti i post del matrimonio presi da Instagram:

