Vincitrice del Grande Fratello se la prende con la produzione del GF Vip: “Non conto più nulla? O vi sto sul ca…”

Ieri sera i profili social del Grande Fratello Vip hanno annunciato che nella casa entreranno 4 storici ex gieffini, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. La notizia ha lasciato perplessa una vincitrice dell reality, la prima, Cristina Plevani. La donna oggi pomeriggio si è chiesta perché la produzione del GF Vip non abbia contattato anche lei.

“Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander per il Grande Fratello Vip. O sto loro troppo sul ca**o. Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente. Str**nza, cinica, realista”.

Trovo questo sfogo poco sensato. In realtà tra i 4 highlander non c’è nessun vincitore e moltissimi altri personaggioni del Grande Fratello non sono stati presi in considerazione. Non c’è Floriana Secondi, nemmeno l’eccentrica Federica Rosatelli, Rebecca De Pasquale, Guendalina Tavassi, Raffaella Fico o George Leonard.

Cristina Plevani vs la produzione del Grande Fratello: il post.