Svelata la vincitrice di RuPaul’s Drag Race 12

È Jaida Essence Hall la vincitrice della dodicesima edizione di RuPaul’s Drag Race.

L’incoronazione di Jaida Essence Hall è avvenuta virtualmente dato che la pandemia ha reso impossibile ogni manifestazione ed evento pubblico.

Un Gran Finale versione casareccia con le drag queen collegate dalle proprie abitazioni. Lo stesso lypsinc for the crown è avvenuto così:

Our top three Queens are THRIVING in the lip sync for the crown! 👑What’d you think of their performance?! #DragRace pic.twitter.com/t5KAmf0pGz

— RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) May 30, 2020