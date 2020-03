Violeta Mangrinan choc in Spagna: “Fabio Colloricchio mi ha tradito”

Anche oggi la Spagna ci ha regalato il nostro sano trash quotidiano e dopo il quadrilatero composto da Ivana Icardi, Hugo Sierra, Adara Molinero e Gianmarco Onestini (a cui improvvisamente si è aggiunta anche Elettra Lamborghini), ecco tornati a far discutere Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio.

Violeta e Fabio si sono conosciuti in Honduras lo scorso anno e si sono perdutamente innamorati, tanto da convincere lei a lasciare in diretta nazionale il fidanzato, per poi concedersi totalmente al suo nuovo amore con tanto di amplesso davanti le telecamere e granchio guardone.



Ad un anno di distanza, Violeta Mangrinan – ospite a Mujeres Y Hombres Y Viceversa – ha svelato che Fabio Colloricchio la scorsa estate l’ha tradita, ma nonostante questo è stato perdonato.

“Questa estate [Fabio, ndr] è uscito con una ragazza un paio di volte ed ho deciso di perdonarlo”.

Il video è solo una preview di quello che succederà in puntata.

Nel dubbio io preparo i popcorn.