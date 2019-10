Tutti i vip scartati ai provini di Amici Celebrities (fra cui una bomba)

Ora che Amici Celebrities è ufficialmente finito (culminato con la vittoria di Pamela Camassa), Gabriele Parpiglia fra le pagine del settimanale Spy ha spifferato vari nomi che – per un motivo o per un altro – non hanno partecipato al programma.

Il primo è quello di Gabriele Rossi, attore di fiction Mediaset ma anche ballerino professionista. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe sostenuto tutti i provini “in modo sensazionale” e gli autori lo avrebbero arruolato nel cast, ma a causa di alcuni “impegni dell’ultim’ora” Rossi ha dovuto dire no.

Un altro “no” dettato da impegni lavorativi è quello del nuotatore francese Camille Lacourt che – rinunciando – ha lasciato il posto vacante a Filippo Bisciglia, arruolato all’ultimo a prove iniziate.

E se Camille Lacourt e Gabriele Rossi hanno rifiutato per impegni lavorativi, tanti altri sono stati rimbalzati dopo aver sostenuto il provino. Sempre secondo quanto scritto da Parpiglia fra i “no” più discussi ci sarebbero quelli rifilati all’attore Andrea Preti, alla velina mora di Striscia la Notizia Ludovica Frasca ed al volto de I Cesaroni Matteo Branciamore.

Un “no” sarebbe stato dato anche ad Arisa, nome bomba della prima edizione, che si sarebbe proposta come ballerina. Ovviamente – se Arisa non è stata presa – è perché probabilmente la sua dote nella danza era davvero insufficiente, ma l’avrei amata vedere con la tutina colorata.