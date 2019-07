Da Marco Maddaloni a Walter Nudo, tutti i vip “curiosoni” che guardano le vostre storie di Instagram

Da qualche settimana a questa parte molti utenti di Instagram si sono accorti di essere ‘spiati’ da celebrità o aspiranti tali che guardano le loro storie. Cosa spinge una persona famosa a guardare le storie (che sono destinate alla propria cerchia ristretta di amici) di un perfetto sconosciuto che non ha ambizioni artistiche o velleità da influencer?

A rispondere a questa domanda c’ha pensato il portale Influencer Busters parlando di BOT automatici usati per aumentare l’interazione, le visite ai profili ed anche il numero di followers e di likes. Insomma una vera e propria ‘macchina da guerra’ messa in campo da chi vuole usare il proprio profilo Instagram per guadagnare.

Ma chi sono questi vip guardoni che usano i BOT? Purtroppo nessuno può saperlo, dato che Instagram non divulga pubblicamente certe informazioni. Nella giornata di ieri, però, ho lanciato un appello ai miei followers di Instagram rivolgendomi esclusivamente a coloro che avevano pochi seguaci ed un numero ristretto di visualizzazioni a storia. A loro ho chiesto di segnalarmi tramite screen i vip che guardavano le loro storie quotidianamente. Nell’arco di un’ora ho ricevuto oltre cento segnalazioni.

Vip che guardano le storie Instagram delle persone comuni: bot o loro curiosità? Ah saperlo…

I nomi dei vip “curiosoni” che mi sono arrivati sono stati molti e questo articolo non è stato scritto con l’intento di additare qualcuno di usare dei BOT (anche perché non ne avrei le prove) ma semplicemente di racchiudere in un unico post le varie celebrità che con il proprio profilo spiano le storie di perfetti sconosciuti. Perché lo facciano non ne ho idea, ma nulla vieta ad un vip qualsiasi di usare Instagram per ‘cazzeggiare’ e farsi gli affari degli altri, proprio come facciamo noi. Quindi non è detto che i nomi che vi andrò ad elencare usino dei BOT automatici, anzi.

Fra i vip che maggiormente mi sono stati segnalati ci sono l’ex gieffina Patrizia Bonetti, il vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni, Eliana Michelazzo, Denis Dosio, Andrea Montovoli, ma anche il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo, Jonathan Kashanian, Walter Nudo e la cantante lituana Ginta.