Corsa in ospedale, la regina di Canale 5 si è fratturata | L’incidente è stato molto violento

Le vacanze natalizie, spesso sinonimo di relax e spensieratezza, si sono trasformate in un’esperienza inattesa e dolorosa per la celebre modella Thais Wiggers. Quella che doveva essere una serena permanenza tra le magnifiche cime delle Dolomiti è stata bruscamente interrotta da una caduta che ha avuto conseguenze sfortunate. La modella, nota al pubblico per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, è stata infatti vittima di un incidente che le ha provocato la frattura di una caviglia, costringendola a un ricovero ospedaliero e all’ingessatura dell’arto proprio a ridosso delle festività di fine anno.

La notizia è stata condivisa dalla stessa Thais attraverso il suo profilo Instagram, dove ha aggiornato i suoi numerosi follower sull’accaduto. In uno scatto pubblicato, la si vede seduta su un lettino del reparto di ortopedia dell’ospedale di San Vigilio di Marebbe, con le stampelle al suo fianco. La sua espressione, seppur velata da un pizzico di rassegnazione, non ha nascosto la delusione per un epilogo delle vacanze natalizie decisamente diverso da quello immaginato. A corredo della foto, poche parole che hanno catturato il sentimento del momento: “Era tutto troppo bello per essere vero”.

Il sorriso di fronte all’imprevisto

Nonostante l’amara disavventura e il forzato ricovero ospedaliero, Thais Wiggers ha dimostrato ancora una volta la sua innata capacità di affrontare le difficoltà con uno spirito positivo. L’atteggiamento che da sempre la contraddistingue non è venuto meno nemmeno di fronte a una frattura. È stata lei stessa, infatti, a voler sdrammatizzare la situazione, mostrando un sorriso contagioso anche in un contesto tutt’altro che ideale. A testimonianza di questa resilienza, ha scritto a margine delle immagini condivise: “Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso! Fortunata di avere accanto le persone che amo”.

Il carosello di immagini pubblicato su Instagram ha incluso non solo la foto del suo sorriso nonostante l’infortunio, ma anche la radiografia che documenta chiaramente la frattura, rendendo l’episodio tangibile ai suoi seguaci. La modella non ha voluto entrare nei dettagli specifici dell’incidente, scegliendo di non spiegare le circostanze precise della caduta o cosa stesse facendo esattamente in quel frangente. Ha preferito invece focalizzarsi sulla narrazione delle sue vacanze natalizie e, soprattutto, sull’importanza degli affetti e del sostegno ricevuto dalle persone a lei care in questo momento di difficoltà inattesa.

Un natale di affetti e un augurio speciale

Le immagini hanno mostrato una Thais circondata dalla sua famiglia, quelle “persone che ama” che le sono state vicine. La madre e le sorelle sono apparse al suo fianco, celebrando insieme il Natale. Altre foto e video all’interno del post la ritraggono nello scambio dei regali e in posa con pigiami rossi coordinati, creando un’atmosfera intima e profondamente familiare. Una scelta, quella di trascorrere le festività con i propri cari, che sembra rispondere a un profondo desiderio di autenticità e condivisione, valori che Thais ha sempre valorizzato.

Non a caso, la modella ha voluto rivolgere un pensiero anche ai suoi numerosi follower, affidando ai social un augurio che racchiude il vero senso di queste giornate: “Auguro a tutti un Natale così meraviglioso come il mio, in famiglia, felici, gioiosi, sensazioni vere”. Dagli scatti pubblicati, infine, si è notata l’assenza del suo compagno, con il quale aveva ufficializzato la relazione non molto tempo fa. Questo dettaglio suggerisce che, almeno per queste festività, la priorità assoluta di Thais Wiggers è stata la sua famiglia, affrontando con un invidiabile spirito positivo e un sorriso, pur con una caviglia ingessata, una disavventura che avrebbe potuto rovinare del tutto le sue vacanze.