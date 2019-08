Due vip italiani contattati per partecipare al Gran Hermano Vip in Spagna

La Spagna a livello di reality show è da sempre un passo avanti a noi e dopo aver chiuso un’edizione record d’ascolti di Supervivientes, la macchina di Mediaset si è già messa in moto per organizzare il cast della settima edizione del Gran Hermano Vip.

Nel cast del Gran Hermano Vip, gli autori hanno chiamato due vip famosi nel nostro paese dopo il successo di Fabio Colloricchio a Supervivientes: sto parlando di Paola Caruso e di Rafael Amargo.

La prima è famosa in Spagna per aver partecipato a Supervivientes, mentre il secondo – noto per aver preso parte alla giuria di Ballando con le Stelle – è un ballerino di fama internazionale. Purtroppo se Rafael pare abbia accettato, Paola ha rifiutato la proposta di un reality.

“Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità. Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”.

Peccato, fra Michelino e il ritrovamento della madre naturale, la Caruso ci avrebbe regalato moltissimo trash.