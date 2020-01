Vip alle Maldive in vacanza a scrocco – arriva il piccato commento di Selvaggia Lucarelli

Qualche giorno fa ho fatto un articolo sui vip a Capodanno divisi fra Dubai e le Maldive (con relativi prezzi dei loro resort di lusso) specificando però che, qualora ci fosse stato un loro tag su Instagram alla struttura che li ospitava, la vacanza sarebbe potuta essere stata completamente (o parzialmente) gratuita. Selvaggia Lucarelli ha voluto commentare questa notizia andando contro i vip che avrebbero quindi accettato di far la vacanza a scrocco.

Preparate i popcorn.



“Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla. Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui è un posto bellissimo e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue.

Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo “ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel”, mi fa un certo effetto.

Le Maldive sono 1192 isole in 26 atolli a 10 ore di volo dall’Italia senza scalo, a 15 circa con uno scalo fortunato. Sono una striscia di sabbia alta al massimo due metri e spesso giri il perimetro a piedi in 5 minuti. Se vai lì non è solo perché ti piace il mare, perché il mare bello c’è anche altrove, ma perché ti piace quella dimensione, l’idea del paradiso sperduto e dimenticato in cui sei un cazzo di puntino assediato da razze giganti nel bel mezzo dell’oceano indiano, dove basterebbe un’onda di due metri per spazzare via tutto.

Ecco, tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi, e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza in cui su un’isola 370 x 220 metri incontri Wanda Nara o Totti pure per andare a noleggiare un paio di pinne. Ora io voglio dire: almeno alle MALDIVE non hai voglia di una dimensione diversa, in cui non rischi di finire sullo sfondo di un selfie altrui mentre ti scaccoli in spiaggia? Non hai voglia di pace, silenzio, anonimato, chiacchiere con gente che non sa chi cazzo tu sia per una settimana l’anno?

Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi.

Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta e per 20 euro, legittimamente, si vendono pure a Fitvia”.