Roberto Alessi svela cinque vip che portano il parrucchino (e che nessuno sospetta)

Roberto Alessi su Libero Quotidiano ha svelato cinque vip italiani che portano il parrucchino raccontando un aneddoto su Francesco Facchinetti.

E qua, svela altri nomi:

“Lo era per Pippo Baudo, lo era per il mitico Lucio Dalla, lo è per Masini, che vedremo a Sanremo, e per una superstar del motociclismo mondiale come Max Biaggi. Ma non lo è per Francesco Facchinetti che dopo il nostro incontro lo ha pure spiegato: «Cosa mi sono messo in testa? No lozioni magiche, no polveri strane, no autotrapianto, no parrucchini. Io ho il primo trapianto di capelli non chirurgico. A 20 anni ho iniziato a perdere i capelli. Ho fatto l’ autotrapianto, facendomi togliere seimila capelli per metterli dove mancavano. Finché un giorno, la vita vuole che incontro Fabrizio, ha ideato una patch cutanea che permette alla testa di traspirare e sotto i capelli possono crescere. Quindi eccomi, qua. Con i capelli folti, sembro il Re Leone».