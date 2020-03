“Perché i vip fanno i tamponi subito?” Selvaggia Lucarelli sul CoronaVirus

Il CoronaVirus – come è normale che sia – non risparmia nessuno, ormai sono decine i vip risultati positivi al COVID19. Molti di questi personaggi famosi sono asintomatici e Selvaggia Lucarelli si chiede come mai per questi volti noti ci siano pronti dei tamponi, quando invece migliaia di persone comuni con sintomi devono aspettare.

“Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno potuto fare i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip, che siano calciatori, giornalisti, conduttori e figli di manager (il figlio di Tronchetti Provera che era asintomatico per dirne una)

La salute non dovrebbe privilegiare nessuno e che questo accada mentre centinaia di persone chiamano disperate chiedendo tamponi per persone che stanno male, mi fa incazzare a livelli inauditi.

Esiste un modo per fare i tamponi privatamente e a pagamento? Bene, diteci dove comprare i kit o il servizio. O deve saperlo solo Dybala? Non esiste un modo per farlo privatamente e lo fanno in strutture pubbliche? Peggio ancora. Le strutture pubbliche non potrebbero farlo a chi si presenta lì con sintomi lievi, figuriamoci agli asintomatici.

E se Dybala lo fa in una clinica privata grazie alla Juve, poi ci sono i giornalisti come Porro che l’hanno fatto allo Spallanzani, struttura pubblica.

Questa storia deve finire.

Chiarezza, ca**o.

O tutti o nessuno.

A quelli che “la Juve tutela i suoi atleti blabla”, faccio presente che i parenti e gli amici non sono atleti e che in presenza di sintomi vale la Tachipirina e poco altro per tutti. Non esistono farmaci miracolosi. L’unica ragione per cui dovrebbero fare il tampone a tutti i sintomatici, non solo ai calciatori, è che andrebbero isolati”.