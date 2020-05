Vis a Vis, la trasformazione di Sole prima e dopo la serie: María Isabel Díaz ha perso 43 kg

Nel 2016 ho iniziato a guardare Vis a Vis ed è stato amore a prima vista, le storie di Zulema, Saray e Anabel mi hanno catturato fin da subito. Complice la quarantena e il suo arrivo su Netflix, i fan della serie spagnola sono aumentati vertiginosamente. Uno dei personaggi più amati del telefilm è senza dubbio Sole, interpretata da María Isabel Díaz, che tra la seconda e la terza stagione ha subito una vera trasformazione. L’attrice si è messa a dieta e tra le riprese dell’ultima stagione di Vis a Vis e i mesi successivi ha perso ben 43 kg.

È stato difficile perché avevo molta fame, ma ho raggiunto il mio obiettivo. Avevo molti chili da perdere che avevano influito sul mio benessere fisico a lungo. Ho avuto problemi a dormire e le ginocchia avevano cominciato a farmi male. A spingermi a mettermi a dieta è stato il desiderio di ritrovare il benessere, sentirmi più agile. E sono orgogliosa di avere superato questa sfida. Adesso mi sento leggera come una ballerina”.

“Questa è stata una vera trasformazione e non solo fisica. Tutto è successo tra la terza e quarta stagione di Vis a Vis e il dopo show.[…]

B!tches, se cercate una serie senza troppe pretese per passare questa quarantena vi consiglio vivamente Vis a Vis.

PS: In Spagna in questi giorni è uscito Vis a Vis Oasis…

Comunque quanto è dimagrita sole dalla 1/2 stagione alla 3, un cambiamento che dici Wwooow#VisAVis

