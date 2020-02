Vittorio Cecchi Gori condannato a 8 anni di carcere, ma ha un malore e viene ricoverato. Rita Rusic: “Il carcere per lui sarà la morte”

Vittorio Cecchi Gori condannato a 8 anni di carcere.

L’ex patron della Fiorentina ieri pomeriggio ha ricevuto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Genarale della Corte d’Appello di Roma. La condanna è di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.

Al momento però Vittorio Cecchi Gori invece di essere a Rebibbia, come scritto da ANSA, è ricoverato per un malore al Policlinico Gemelli di Roma, come confessato da Rita Rusic ai microfoni di Barbara d’Urso:

«Vittorio non si trova nel carcere di Rebibbia come scrivono i giornali. È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte».

L’intervista completa di Rita Rusic l’ascolteremo domani a Domenica Live.

A Vittorio Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.