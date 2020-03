Vittorio Feltri (ancora) contro Barbara d’Urso: “Un mostro”

A distanza di una notte dal duro sfogo lasciato su Twitter da parte di Vittorio Feltri ai danni di Barbara d’Urso (al termine della sua partecipazione a Live Non è la d’Urso nel talk dedicato ad Asia Argento ed Harvey Weinstein), il direttore è tornato ad inveire contro la conduttrice.

Nei due nuovi post, Vittorio Feltri ha scritto che fra un “virus” (forse il CoronaVirus?) e Barbara d’Urso sicuramente scarterebbe quest’ultima e che è un ‘mostro’.

“Se dovessi scegliere tra la d’Urso e il virus scarterei lei” – “Dicono che la D’Urso sia un mostro sacro della tv. Mostro non dubito, sulla sua sacralità non ci giurerei”.

Ecco i tweet:

Dicono che la D’Urso sia un mostro sacro della tv. Mostro non dubito, sulla sua sacralità non ci giurerei.

Solo ieri sera aveva scritto questo nei confronti di Barbara d’Urso:

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”.