Vittorio Feltri contro Barbara d’Urso: “Mi ha teso un agguato nel suo programma che è un canile”

Vittorio Feltri a tarda notte ha sbottato su Twitter contro Barbara d’Urso, accusandola di averle tese un agguato nel suo programma Live Non è la d’Urso che ha definito “un canile”.

“Barbara d’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”.

Il direttore di Libero si è scagliato contro Barbara d’Urso dopo essere stato ospite a Live Non è la d’Urso nel talk dedicato ad Asia Argento e Harvey Weinstein.

“Se non mi fate parlare io me ne vado. Cosa sto qui a fare: il buffone?“ – aveva urlato durante la diretta a Barbara d’Urso – “Già mi avete fatto stare un’ora ad aspettare come un cogl*one là fuori! Poi non mi fate intervenire. Io adesso dico solo parolacce e anche qualche bestemmia, perché vi restituisco i dispetti che mi fate”.

Le scuse di Vittorio Feltri ad Asia Argento #noneladurso pic.twitter.com/UbaiMro3e5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 1, 2020

Ecco il post: