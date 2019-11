Vittorio Feltri delira dopo l’ospitata di Vladimir Luxuria da Barbara d’Urso

Questo pomeriggio Vladimir Luxuria è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live per parlare di quanto successo a Live Non è la d’Urso lunedì scorso.

Nel mirino di Luxuria anche le offese omofobe di Vittorio Feltri che su Twitter ha risposto delirando cose a casaccio.

“Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine fr0cio è di derivazione latina. Dove è l’offesa? Io ho tanti amici fr0ci e con loro sto bene in amicizia e non a letto dove sto da solo. Non me ne frega nulla delle loro preferenze sessuali, ma non intendo modificare il vocabolario per compiacerli. Nè voglio attaccarli”.