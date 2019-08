Vittorio Grigolo gay? Il tenore parla del suo orientamento sessuale e dell’intimità

Quando Vittorio Grigolo ha fatto la sua apparizione ad Amici, molti hanno pensato che fosse gay. Lo scorso aprile il noto tenore ha smentito la sua presunta omosessualità.

“Se sono gay? Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto. Poi se un regista mi dà un bacio sulla bocca, non mi spavento. Per me non è un problema”:

Adesso in un’intervista rilasciata a Il Quotidiano Nazionale, Vittorio Grigolo è tornato a parlare dei rumor che lo vorrebbero gay. L’ex direttore artistico di Amici ha anche svelato che nell’intimità è pronto a provare tutto, o quasi.

“È corsa voce che fossi gay. Anche mia moglie lo credeva, prima che ci sposassimo. Importa davvero? Comunque se devo dirlo, no, non sono gay. Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma diciamo che non vado oltre. Nell’intimità sono disposto a provare tutto, manette, frusta, maschera si può. Sess0 estremo? Una battuta. Se nel rapporto a due si sta ancora insieme ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù. Perché no”.