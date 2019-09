Vittorio Grigolo risponde alle accuse di molestie

Mercoledì scorso la Royal Operas House ha deciso di sospendere Vittorio Grigolo dopo l’accusa di molestie su una corista.

“A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con il tenore italiano Vittorio Grigolo, la Royal Opera House ha avviato un’indagine immediata e il sig. Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”.