Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini – i due arrivano alle mani e vola anche una sedia (VIDEO)

Violenta lite ieri sera in diretta a Stasera Italia Estate su Rete 4. Il studio si stava parlando dell’assenza di Matteo Salvini in Parlamento per testimoniare sul Russia-Gate. Giampiero Mughini ha preso la parola in merito all’indagine della Procura di Milano: “C’è comunque un’indagine…”. Vittorio Sgarbi l’ha interrotto: “Questa non è un’indagine, è un crimine! è un crimine. Magistratura corrotta, corrotta, corrotta”.

Mughini ha subito replicato: “È imbarazzante averlo accanto. Questo termine appartiene a te e gradirei che tu non mi rompa i cogli*ni”. Sgarbi a quel punto è partito con gli insulti: “Sei una testa di ca**o. È imbarazzante parlare con questa testa di caz**. Non lasciare perdere! Sei una m***a! Sei una m***a!”

Giampiero poi si è alzato andando verso Vittorio: “Adesso cosa faccio, lo prendo a pedate in cu*o?! Pezzo di mer**! A pezzo di mer**!” Sgarbi si è avvicinato con una sedia, che poi è volata via ed è scappato anche uno spintone e la regia ha staccato l’inquadratura.

Direi che a trash siamo quasi ai livelli della rissa tra Sgarbi e Alessandra Mussolini a La Pupa e il Secchione.