Vittorio Sgarbi parla della preghiera di Barbara d’Urso e della loro litigata

Il furioso attacco di Vittorio Sgarbi nei confronti di Barbara d’Urso è stato uno dei momenti più chiacchierati di Live Non è la d’Urso. Il critico d’arte poche ore dopo la catfight aveva anche detto di voler denunciare la conduttrice.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Vittorio è tornato a parlare della lite ed ha specificato di non aver mai chiesto scusa.

“Sulla nostra lite ripeto che non mi sono scusato con lei perché c’è stato un problema di fraintendimento sull’interpretazione della parola raccomandazione. Non le dovevo delle scuse. Ad esempio ho raccomandato un Sindaco affinché si desse notizia di una sua iniziativa utile in questa emergenza. La raccomandazione può essere intesa in senso positivo”.