Vladimir Luxuria a Barbara d’Urso: “Mi sarei aspettata una tua reazione più severa” – la risposta

Vladimir Luxuria è stata ospite a Domenica Live per parlare dello scontro avuto con Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso:

“Sarei dovuta essere qua a Domenica Live per fare il balletto di Cenerentola, ma non me la sono sentita. Ho deciso di venire qua per dire la mia su tutto quello che è successo a Live Non è la d’Urso. Sono sincera: non mi sarei mai aspettata una reazione così da parte di Vittorio Sgarbi. Lo conosco da una vita, c’ho lavorato insieme, sono stata tantissime volte con lui. Ho conosciuto sua mamma, suo papà, sua sorella, c’era un grande rapporto di stima fra noi”.

Vladimir ha poi continuato:

“Quando mi avete invitato a Live Non è la d’Urso per parlare con Vittorio Sgarbi ho accettato, ma perché avrei dovuto dire che lo avevo conosciuto mentre mi prostituivo se non era vero? Purtroppo esistono degli uomini che credono che chiedere scusa sia poco virile. Secondo me quando Sgarbi ha capito di aver sbagliato con me, invece di dire ‘scusa, ho sbagliato, ci siamo conosciuti in un altro contesto’, ha reagito come ha reagito. Quello che lui ha detto in quella trasmissione non ha fatto male solo a me, ma a tutta la nostra comunità che si è sentita offesa da quelle parole. Puoi avere tutta la cultura di questo mondo, ma se non conosci il rispetto la tua conoscenza non serve a niente”.

Ed ancora:

“Quello scontro mi ha ricordato la mia infanzia quando io da sola venivo accerchiata da quelle persone nella piena indifferenza della gente. Però sono sincera cara Barbara, ti dico che sentire gli applausi del pubblico e le risatine.. mi hanno fatto molto male. Ti dico anche che mi sarei aspettata da parte tua una reazione più immediata e più severa nei confronti di Vittorio Sgarbi, perché ti conosco e so della tua lotta contro l’omofobia ed in quel momento tu dovevi essere la Barbara che si arrabbia al Grande Fratello”.

Vladimir Luxuria piange, la risposta di Barbara d’Urso

Immediata la risposta di Barbara d’Urso:

“Mi dispiace molto non aver colto la tua sofferenza di quel momento. A me Vittorio Sgarbi negli anni ha detto qualunque cosa, questo non lo giustifica. Io non ho colto che in quel momento tu fossi più fragile della Vladimir che conosco da anni. Tu non mi hai dato segnali, non ho colto la tua sofferenza. Mi dispiace. Non consento a nessuno di mettere una piccola o grande macchia sulla battaglia che io da 12 anni sto facendo contro l’omofobia. Mi sono scagliata contro il ministro Fontana, contro il ministro Salvini che è andato al Congresso delle Famiglie, sono andata dal ministro Renzi con i nastri arcobaleno a chiedere le Unioni Civili. Non consento a nessuno di buttare ombre sulla mia battaglia. Tante cose che ha detto Sgarbi neanche le ho sentite, ti hanno detto che ho riso delle battute omofobe? Non è vero”.

Vladimir dopo è scoppiata a piangere:

“Io sono una persona forte, ma davanti a tale volgarità sono stata male, non ho dormito la notte. E’ vero che sono forte, ma sono fatta di carne e certe cicatrici a volte ritornano. In quella situazione mi sono tornati un po’ di ricordi brutti della mia vita. Io fin quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa non sarò più in uno studio televisivo dove c’è anche lui”.

Barbara d’Urso, infine, ha chiuso così: