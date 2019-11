Vladimir Luxuria torna da Barbara d’Urso – ecco cosa succederà

Lunedì scorso Vittorio Sgarbi ha attaccato in modo disgustoso Vladimir Luxuria scatenato l’ira del web, che si è mosso compatto in difesa dell’opinionista. In molti sui social hanno anche criticato Barbara d’Urso per non aver fermato il suo ospite (o non averlo invitato ad uscire).

Vladimir intervistata da Fan Page ha detto che il comportamento di Sgarbi l’ha ferita, ma ha poi aggiunto che metterà tutto alle spalle e tornerà a Live Non è la d’Urso.

Carmelita a Pomeriggio 5 ha mandato un abbraccio alla sua opinionista, anche se non ci ha spiegato come mai a Live non si è trasformata in Barbie Kazziatone.

“Voglio mandare un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Questo perché c’è rimasta male del fiume in piena che è stato Sgarbi l’altra sera. Nessuno riesce a fermarlo. Ci siamo scritti l’altra notte al termine della trasmissione, ci siamo mandate dei cuori su WhatsApp. Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione, ci siamo già scritte con Vladimir e ci vedremo molto presto”.

Vlady ha risposto al messaggio di Barbara con un tweet che sa tanto di shade.

“Pomeriggio5, l’omofobia e la TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”.

Ieri però la d’Urso ha annunciato che Luxuria sarà ospite a Domenica Live.

“Cosa succederà domenica? Ci sarà un’intervista cuore a cuore tra la sottoscritta e Vladimir Luxuria, che sarà domenica in trasmissione insieme a me”.