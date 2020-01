Battuta sessista su Vladimir Luxuria ad un concerto di Cristina D’Avena, la cantante si scusa

Durante uno degli ultimi concerti di Cristina D’Avena un componente dei Gem Boys ha fatto una battuta infelice su Vladimir Luxuria: «Vladimir ha invidia di Lady Oscar, perché lei aveva la spada più lunga della sua».

Tra il pubblico c’era anche la madre di una ragazza trans, che si è indignata e a Il Messaggero ha raccontato: «Non permetto a nessuno di mortificare mia figlia e qualunque ragazzo o ragazza trans. Ho trovato quella battuta volgare e offensiva, senza aspettare la fine del concerto sono andata subito a parlare con la manager di Cristina D’Avena per chiedere che si scusassero immediatamente. La manager ha detto che Cristina non c’entrava niente con quella battuta. Mi ha sorpreso però che non sia subito intervenuta».

Venuta a conoscenza dei fatti anche Vladimir Luxuria ha commentato lo scivolone dei Gem Boys.

“Più che un problema di politicamente corretto è una battuta stupida e inutilmente offensiva: un po’ più di originalità, suvvia, sono la persona più dotata di autoironia ma mi offende la banalità greve”.

Cristina D’Avena contattata da Adnkronos si è subito scusata con Vlady.

“Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice di Carlo del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente. Conosco e stimo Vladimir Luxuria, la contatterò personalmente – ha dichiarato Cristina D’Avena ad Adnkronos- Tutti conoscono le mie posizioni sui gay: io ho sempre difeso la comunità, amo il mondo gay, vado alle loro manifestazioni, ho cantato la sigla del Pride di Padova e sono molto amata da loro perché le mie canzoni sono ‘colorate’ e piene di personaggi che giocano con i travestimenti. Ho anche rapporti personali con ragazzi che hanno fatto percorsi come quello di Olimpia, che alla fine del concerto è venuta nel backstage e abbiamo parlato. Per questo mi sono molto arrabbiata con Carlo e lo avverto: ‘non fare mai più una battuta del genere perché la prossima volta ti butto giù dal palco’”.

Ora però pretendo un bel duetto di Cristina e Vladimir sulle note di Lady Oscar.

Ero sicura che Cristina prendesse le distanze da quella battuta infelice: la prossima volta Lady Oscar la cantiamo insieme, io e @CristinaDAvena e la nostra spada sarà l’arma dell’allegria — vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 2, 2020