Vladimir Luxuria lascia il Grande Fratello per un giorno – svelato il motivo

Ieri mattina Vladimir Luxuria ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello 16. Gli autori hanno comunicato la notizia sui social, senza svelare il motivo dell’uscita di Vlady.

“Questa mattina Vladimir Luxuria è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente.

Rientrerà a Cinecittà nel corso della serata.”

L’attivista LGBT è tornata in casa in serata ed ha portato dei cioccolatini ai ragazzi, rivelando: “Questo è legato al motivo della mia assenza. Questo vi potrebbe far capire dove sono stata per un motivo molto, molto importante” continua poi Vladimir.”

A svelare il motivo dell’uscita di Vladimir è stata Barbara d’Urso dal suo profilo Instagram. Luxuria è dovuta andare a Verona per celebrare il matrimonio di due sue amiche, Laura e Sara.

Ha celebrato un matrimonio a Verona mi pare ci fosse anche la D’Urso #GF16 https://t.co/axFwU5G5cW — Agostina Gennari (@AgostinaGennari) 25 maggio 2019

Daniele vuoi sapere dove è andata vladimir ? A celebrare un matrimonio a Verona #gf16 — CR23❤ (@hoara_) 25 maggio 2019