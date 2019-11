Vladimir Luxuria fa chiarezza sulla lite con Sgarbi

Se quasi tutto il mondo del web ha preso le difese di Vladimir Luxuria dopo il tremendo attacco di Sgarbi, qualcuno le ha dato dell’ipocrita e della bugiarda. Vittorio a Live Non è la d’Urso ha dichiarato di aver conosciuto Vlady mentre lei lavorava sulla strada, episodio smentito dalla diretta interessata.

Diversi utenti di Twitter però hanno riportato la famosa intervista in cui l’opinionista ha dichiarato di essere stata una lucciola.

Sgarbi è un cafone ma sull’intervista ha detto la verità #noneladurso pic.twitter.com/8RdVYMiKq6 — Il Merda (@ilmerda_) November 18, 2019

Ieri sera Vladimir ha chiarito che non è quello il motivo per cui ha contestato Sgarbi. Luxuria infatti non ha mai negato quell’intervista, ma ha solo spiegato di aver conosciuto Vittorio in altre circostanze. Non mi sembra fosse così difficile da capire.

“Non ho mai smentito ciò che IO ho dichiarato sulla mia vita in un periodo difficile (se volevo tenerlo segreto non lo avrei detto, no? ). Ho solo smentito la modalità dell’incontro tra me e Sgarbi avvenuto tanti anni dopo e che non c’entra nulla con quel passato.”

Cerchiamo di non infangare Vlady, che in questa situazione è solo una vittima.



Il tweet di Vladimir Luxuria sulla lite con Sgarbi.