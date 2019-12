“Voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi”: Lizzo su Instagram ricrea la scena di Titanic

“Voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi“, con questa frase estrapolata dal film Titanic, Rose DeWitt Bukater chiede al suo amato Jack Dawson di ritrarla come mamma l’ha fatta con solo un gioiello addosso. Non un gioiello qualsiasi, bensì il cuore dell’oceano.



Una scena iconica che è stata ricreata da Lizzo su Instagram a distanza di oltre vent’anni dall’uscita del film.

Visualizza questo post su Instagram Paint me like ya French bitch 🎨 Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 1 Dic 2019 alle ore 1:14 PST

Visualizza questo post su Instagram Omw…. 😏 Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 1 Dic 2019 alle ore 1:15 PST

“Non mi piace quando la gente pensa che sia difficile per me considerarmi bella”, ha spiegato Lizzo in un’intervista a Glamour . “Non mi piace quando le persone sono scioccate dal fatto che io mi piaccia”.