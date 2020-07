Volano stracci tra due conduttori fuori dalla sede Rai: “Hai contribuito a far fuori la Cuccarini”

La Vita in Diretta ha chiuso nel peggiore dei modi, con una lettera di Lorella Cuccarini piena di shade per il collega Alberto Matano. In studio i due conduttori sono stati sempre a distanza di sicurezza e si sono guardati bene dall’interagire più dello stretto necessario. Adesso però il celebre fotoreporter Alan Fiordelmondo ha sganciato uno scoop super trash che riguarda proprio il giornalista Rai. Secondo il rumor riportato da Alan, Pierluigi Diaco avrebbe dato il via ad una catfight con Alberto Matano proprio fuori dalla sede Rai.

“Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla “Vita in diretta“. Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non ha risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica”.

Per adesso i diretti interessati non hanno né smentito e né confermato la notizia pubblicata da Fiordelmondo. In ogni caso fosse tutto vero Matano confermerebbe di essere un gran signore, sul resto non mi esprimo.

Volano stracci fra Alberto Matano e Pier Luigi Diaco.

Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di… https://t.co/CuO2MTrXVb — alan fiordelmondo (@afiordelmondo) July 1, 2020

Liti tra conduttori a parte, Pierluigi Diaco la scorsa settimana ha scritto un bel messaggio per Lorella Cuccarini e la sua ultima puntata de La Vita in Diretta.

“Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”.



