Uomo dà di matto su un volo Ryanair: si accorge di essere a Bari, ma doveva andare a Cagliari (VIDEO)

I controlli in aeroporto sono scrupolosi e permettono che tutto fili sempre liscio, o quasi. Ieri infatti, un uomo si è accorto di aver preso un volo Ryanair sbagliato, solo una volta atterrato. Un utente ha pubblicato su Twitter un video nel quale si sente un passeggero, che tra un insulto e l’altro dice che doveva andare a Cagliari, mentre si è ritrovato a Bari.

“Sono di Cagliari, sono di Cagliari, lo comprendi? Sta baga**ia. Sono cagliaritano, fatemi scendere da questo aereo, fatemi uscire da questo aereo porca p******, cumprendisi?”.

Io continuo a chiedermi come sia possibile sbagliare aereo, non capisco come gli assistenti di terra e di volo non abbiano notato la carta d’imbarco sbagliata (e come questo ragazzo non abbia visto che non si trovava al gate giusto).

Atterrati. Si accorge che si trova a Bari e non a Cagliari. 😂😂 #Ryanair volo Pisa – Bari pic.twitter.com/yIHTk6GrUs — vee2.run (@RunVee2) 20 maggio 2019

Ok che è inammissibile che il personale nn si sia accorto di nulla prima che accedesse all’aereo,ma anche lui quando prima del decollo annunciano il volo con la destinazione dov’era?Il primo rincojonito rimane lui che ha sbagliato il gate ec. anzi secondo me proprio a fare il tkt — _KillerLove_ (@manuel_waldorf) 20 maggio 2019

Certo che qualcuno ha sbagliato a terra ma anche lui bello rinco: gli schermi che indicano il volo non li vede? La voce del comandante che dice dove è diretto il volo non la sente? — Fernweh (@enjoyaltha) 20 maggio 2019

Fonte: Twitter, Casteddu on line