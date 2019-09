Storico volto Mediaset rifiuta il Grande Fratello Vip e passa in Rai

Ennesimo ‘no’ per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: dopo Naike Rivelli e Gessica Notaro (a cui avevano proposto addirittura 100 mila euro), anche Emanuela Folliero ha declinato l’invito, preferendo passare in Rai dopo oltre 30 anni di onorata carriera su Rete 4.

A confessarlo è stata proprio la Folliero fra le pagine del settimanale Oggi, ribadendo il suo fermo ‘no’ ai reality show come dichiarato lo scorso anno a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sai quanti reality mi hanno proposto? Ma a L’Isola dei Famosi affogherei durante la prima puntata perché non so nuotare e per fare il GF Vip dovrei abbandonare per mesi una mamma di 90 anni ed un figlio di 10. No, no, bisogna porsi dei limiti“.

Da lunedì il suo passaggio in Rai:

«A Mediaset avevo l’esclusiva, mi pagavano per non far nulla: progetti veri per me, non c’erano. Mi offrivano solo reality, che ho sempre rifiutato. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me, che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Avevo paura di disturbare. Non sono una sgomitina: ho sempre pensato che fosse un pregio, comincio a credere che sia un difetto. Quando mi ha chiamata Freccero per propormi una striscia dedicata ai sentimenti a Detto Fatto gli ho chiesto: “Carlo quanto tempo ho per decidere?”. “10 secondi”, mi ha detto. “Accetto”, l’ho fulminato».