Volto di RuPaul’s Drag Race arrestato. Settimane fa aveva scritto post razzisti dando della neg*a alla stessa RuPaul

Lucian Piane è un volto storico di RuPaul’s Drag Race (nonché produttore di moltissime hit di RuPaul, da Cover Girl a Glamazon), ma qualche settimana fa su Twitter ha letteralmente perso la testa pubblicando tweet razzisti su asiatici, ebrei ed afroamericani.

La stessa RuPaul è stata appellata dal produttore con la parola con la N in frasi come “se i neri smettessero di vergognarsi di se stessi potremmo chiamarli n**i e riderebbero, RuPaul è la n**a migliore che io conosca“. Nei suoi provocatori tweet c’era finita anche la comunità asiatica “qualcuno mi spiega per favore come mai i ragazzi cinesi hanno dei c**i così piccoli?” e quella ebraica “se gli ebrei fermassero questa caz*ata che sono stati vittime dell’olocausto andremmo tutti d’accordo”.

RuPaul, tuttavia, su Twitter aveva pubblicato proprio in quel periodo un post generico dove parlava di ‘salute mentale’ e la teoria è stata confermata dai medici: Lucian Piane sta soffrendo di problemi mentali e solo questo mese è stato arrestato ben tre volte: per vandalismo, per aver violato la condizionale e per essersi rifiutato di uscire da una banca, dove è stato scortato fuori dalla polizia.