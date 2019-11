Walter Nudo spiega come mai si è ritirato definitivamente dalla tv

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Walter Nudo lo scorso giugno ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla tv italiana. Oggi l’attore ha spiegato ai suoi follower il motivo che l’ha spinto a prendere una decisione così drastica.

“Mi chiedono tutti perché mi sono ritirato. Ragazzi è vero, non voglio più avere a che fare con la tv italiana. Non rinnego, anzi ringrazio la televisione dopo quasi 25 anni di carriera, tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai. Però è arrivato adesso il momento di uscirne fuori. Non giudico chi la fa, ma semplicemente non fa più per me. Perché ho capito in questa momento della mia vita che c’è un cambiamento, una trasformazione. Io sto vivendo una trasformazione, che anzi è iniziata un po’ di tempo fa e forse è già avvenuta.Staremo insieme ancora, ma in un’altra maniera.

Quello che facevo non mi dava più soddisfazione. Magari qualcuno può cogliere qualcosa, può servirsi di qualcosa perché ne ha bisogno in qualche campo della sua vita. Ma senza presunzione, non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro. – continua Walter Nudo – Voglio solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze, quello che ho capito e imparato. E se qualcuno passa e vede che c’è qualcosa che può servire alla sua vita può prenderlo. Per questo continuo a fare questi video. Il motivo per cui mi sono tolto dalla tv italiana è perché non era più il campo in cui potevo servire le persone come voglio adesso, in questo momento della mia vita. Spero di non aver offeso o deluso nessuno.”