Wanda Fisher contro Novella 2000 che ha scritto che ha 71 anni

Quanti anni ha Wanda Fisher? Una domanda a cui nessuno sa dare una risposta.

La cantante – venuta alla ribalta perché ha accusato Ivana Spagna di essere la sua sosia – nell’arco della sua carriera ha cantato insieme ai più grandi artisti e recentemente è ospite fissa dei salotti di Barbara d’Urso, eppure la sua età resta un mistero. Proprio da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque disse di avere 49 anni, salvo poi correggersi qualche mese dopo confessando di averne un po’ di più, ovvero 56 anni.

Wanda Fisher conferma di avere 49 anni. 😂✈️😂✈️✈️😂✈️😂✈️😂✈️😂✈️😂✈️ #Pomeriggio5 — Francesco Libero (@FrancescoLibe) January 30, 2019

Wanda Fisher 56 anni????? Io le dato MINIMO 65anni. #Pomeriggio5 — marco (@marco_perlongo) October 11, 2018

Questa settimana Novella 2000 ha realizzato un servizio su lei ed il suo nuovo singolo, Vita Da Vip, scrivendo che ha 71 anni. Il trafiletto in questione è stato pubblicato su Instagram da Wanda Fisher, cancellando però l’età.

Wanda, secondo quanto mi ha dichiarato privatamente, non avrebbe 71 anni come scritto da Novella 2000, bensì 61.

Nel dubbio cosa aspettano a spedirla in qualche reality show?!

Ecco l’originale: