Wanda Nara pensa che Andrea Denver potrebbe essere gay: la risposta del modello

Adriana Volpe e Andrea Denver sono spesso insieme ed è innegabile che tra i due ci sia una certa tensione sessuale. La conduttrice si è detta lusingata dalla corte del modello, che ha chiaramente detto di essere attratto da lei. Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto a Wanda Nara un’opinione in merito ai due concorrenti. La moglie di Icardi con molta naturalezza ha detto che Denver potrebbe essere gay.

“Cosa penso? Secondo me l’unica giustificazione può essere che lui sia gay e magari noi non lo sappiamo. Se mio marito vede una cosa così, entra nella casa e me prende e mi porta via”.

Denver pochi istanti dopo ha messo le cose in chiaro: “Alfonso, non credo proprio. Con il massimo rispetto, ma non è così“.

Andrea è solo molto rispettoso e questo vale anche per Adriana, che è innamoratissima del marito. Non succederà nulla, ma se dovesse scattare qualcosa, 30% di share assicurato.

“Secondo me l’unica giustificazione che c’è è che Denver sia gay”

Denver: #gfvip pic.twitter.com/HwPXIXHLUM — Gwen (@yaaaaaaaaaawn) February 21, 2020

Wanda non bisogna essere gay per essere educati e rispettosi come lo è stato Denver con Adriana. Hai toppato questa volta #GFvip — Roberta Scarpa (@ScarpaRoberta) February 21, 2020

La faccia di Denver quando Uanda ha insinuato che lui fosse gay mi ha fatto crepare😂😂

Andrea ti voglio bene 🚀🚀 #GFVIP — Erika Di Biasi (@BiasiErika) February 21, 2020