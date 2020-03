Wanda Nara, il prezzo dei suoi stivali scatena una polemica: “Costano come un’auto”

Wanda Nara con i suoi look particolari e griffatissimi riesce ad attirare l’attenzione ad ogni puntata del GF Vip. Ieri sera la moglie di Icardi indossava un paio di stivali che avrebbero certamente fatto invidia alla Germanotta. Anche Alfonso Sigorini ha notato le calzature della collega: “Ma tu hai il porto d’armi per questi cosi? Al GF Vip Night li facciamo mettere a Pupo“.

I fan del GF Vip si sono messi alla ricerca degli stivali di Wanda ed hanno scoperto che sono di Philipp Plein e che costano ben 9.950 € sul sito ufficiale dello stilista tedesco. Su Facebook è scoppiata una polemica e sono arrivate le prime critiche dei telespettatori del GF Vip.

“Costano come la macchina che ho comprato con tanti sacrifici”

“In un periodo come questo è uno schiaffo al pubblico”

“Una vergogna che poi li mette in mostra”

La polemica poi si è spostata su Twitter, dove c’è chi ha fatto dell’ironia sugli stivaloni di Wanda e chi si è indignato.

Io continuo a non capire cosa ci sia di così grave da gridare allo scandalo o da dover far vergognare i vip che spendono una fortuna per i loro look. È evidente che lo sforzo economico che la Nara ha fatto per comprarsi questi stivali è lo stesso che noi mettiamo quando strisciamo la carta per un paio di infradito di Zara. Chi ha soldi li spenda, è giusto che Uandona faccia girare l’economia.

Dovremmo storcere il naso se a pagare un paio di calzature da 10.000 € fosse un genitore che ha problemi a mantenere i suoi figli, non la moglie di uno dei calciatori più ricchi, che tra l’altro non si accontenta di fare la casalinga ma si mantiene lavorando in tv e nella moda.

#gfvip mia figlia mi dice che gli stivali di “Uanda” costano 9.950 euro… ma non si vergogna? — vogliodirelamia (@rita59aspra) March 2, 2020

Stivali di Wanda nara più brillanti del mio futuro #gfvip pic.twitter.com/qh9YhabhnH — Il Prince (@ilprince7) March 2, 2020

Gli stivali che indossa Uanda costano come la mia Fiat 500 . #GFvip pic.twitter.com/ehthW8PVHx — Frånčį 🔗🐾🖤🦋 (@francy_ink) March 2, 2020

Gli stivali di Wanda Nara sono i veri protagonisti di questa puntata #gfvip pic.twitter.com/0fq0F34Lvb — 🌙ladydarklikemysoul🌙 (@bessaclosetome) March 2, 2020