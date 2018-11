Weber e Cipriani, scontro a distanza dalla d’Urso: “Non è molto istruita” / “Parla lei, mica è uscita da Harvard”

Ela Weber è un’opinionista di Barbara d’Urso da circa una settimana ma ci ha già regalato moltissime soddisfazioni e – parlando di Francesca Cipriani – ha ribadito quel che detto già nella casa del GF Vip.

“Francesca Cipriani è bionda, esplosiva, attraente ma l’intelligenza non la metterei al primo posto, Walter Nudo quando ha descritto la sua donna ideale ha detto che la vuole intelligente perché deve conquistarlo mentalmente. La Cipriani ha fatto la Pupa e il Secchione, non dico che è stupida, ma che l’intelligenza non la metterei al primo posto. Non la conosco, magari conoscendola potrei cambiare idea, secondo me non è particolarmente istruita”.

Francesca, molto sensibile quando si tratta di Walter Nudo, ha deciso di replicare su Instagram con tre lunghi post:

E adesso? Arriviamo anche a giudicare addirittura l’istruzione delle persone senza neanche avere avuto modo di scambiarci una parola o una cena? Che tristezza. Anche se so, che la persona che ha fatto questa dichiarazione, la sig.ra Weber, di certo non esce certo da Harvard. Mi piacerebbe alla luce di alcune dichiarazioni, mostrare il mio voto di maturità, raccontare dei miei 3 anni all’Actor Studio, parlare del percorso universitario che stavo per intraprendere, ma non devo dimostrare nulla a nessuno se non il rispetto e la sensibilità con la quale sono cresciuta. Non è mia abitudine fare vanto dei miei trascorsi, condividere lati della mia vita privata o dare giustificazioni a persone che non ne fanno parte, però forse ora è il caso che io inizi a dare delle lezioni a queste persone di questi insegnamenti potrebbero trarne grandissimo vantaggio. Concludo dicendo che siamo in un mondo che già ha troppi pregiudizi, quindi prima di affrettarsi a trarre e conclusioni io mi baserei sulla realtà dei fatti, guardare il mondo contro i Iorfida occhi diversi, aperti e senza giudizio sopratutto. Perché solo così, si riesce a vedere la vita quanto è bella al netto di tutta questa frustrazione”.